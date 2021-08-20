大埔致命車禍｜63歲婦今晨不治 累計增至兩死

大埔廣福道昨日發生的致命車禍，今日再多一名傷者不治，令車禍死亡人數增加至兩人。據了解，昨日送院時昏迷的63歲女子，今早在屯門醫院不治，而意外中一名4歲男童，目前情況仍然危殆，在沙田威爾斯醫院留醫；另一名懷孕5個月37歲孕婦則情況嚴重，但據了解其胎盤安全。不少市民今日到意外現場獻花，悼念意外中的死者。

事發在昨早約11時20分，從網上流傳片段和商舖閉路電視所見，事發時正值行人過路處的綠燈，數十途人正過馬路，肇事的士沿大埔廣福道往太和方向行駛，駛到大埔廣福道102至104號近廣福里時，疑高速「爬頭」越過一輛正慢駛中的新界的士後，直接衝向安全島、交通燈柱及剷向過路行人，多人倒地，的士在距行人過路線約10米後停下，現場多人受傷，疑有人被撞塌的交通燈柱擊中。

肇事的63歲的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

相關新聞：

大埔致命車禍｜汽車會會長批安全島設計老舊 促運輸署盡快改善

網上熱話｜網友籲加強規管的士駕駛席裝設大量手機情況

奪命車禍 大埔的士剷安全島一死九傷 孕婦捲車底 63歲司機危駕致死被捕