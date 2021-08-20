大埔致命車禍｜汽車會會長批安全島設計老舊 促運輸署盡快改善

大埔廣福道昨日發生1死9傷的嚴重交通意外，涉事的士更鏟上路中心的安全島。香港汽車會會長李耀培在一個電台節目表示，涉事路段已經建成一段長時間，時速限制為50公里，設有行人過路處，並畫有雙白線等，他認為道路設計並非釀成意外的原因。他續說，今次意外反映安全島並不安全，形容安全島設計老舊，特別是現時車輛車速較高，車流人流都較昔日多，如果讓行人站在安全島等候過馬路，是有一定危險，希望運輸署盡快改善。

李耀培：最好做到人車分隔

李耀培認為，從道路安全角度而言，最好要做到人車分隔，例如在天橋或隧道過馬路，或者轉用智能交通燈，自動計算出車輛及行人流量，為人車分別提供合適的過路及行車時間。李耀培續指，涉事的士司機在前方車輛已經停低的情況下仍然「抽頭」，並無減速，結果撞向安全島交通燈及行人，形容是不理性和匪夷所思。他認為涉事司機是瘋狂駕駛，質疑他當時是否有專注駕駛，以及精神或身體狀況是否有問題。

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