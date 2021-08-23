大埔致命車禍｜的士司機遭起訴危駕致死 消息：報稱不適留院下午或缺席聆訊

大埔廣福道周日(22日)發生致命交通意外，被捕的士司機遭警方落案起訴「危險駕駛導致他人死亡」，案件將於今午在粉嶺裁判法院提堂。據悉，由於司機報稱不適須繼續留院，或不會出席聆訊。

車禍至今造成2死8傷，死者包括59歲鄭姓男子及63歲宋姓女子。8名傷者包括肇事63歲莫姓司機、37歲伍姓孕婦由嚴重轉為穩定、其4歲兒子目前仍然危殆，繼續於深切治療部留醫，而鄭姓死者的51歲妻子，亦由嚴重轉為穩定。

事發在周日約11時20分，從網上流傳片段和商舖閉路電視所見，事發時正值行人過路處的綠燈，數十途人正過馬路，肇事的士沿大埔廣福道往太和方向行駛，駛到大埔廣福道102至104號近廣福里時，疑高速「爬頭」越過一輛正慢駛中的新界的士後，直接衝向安全島、交通燈柱及剷向過路行人，多人倒地，的士在距行人過路線約10米後停下，現場多人受傷，疑有人被撞塌的交通燈柱擊中。

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