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大埔致命車禍｜的士司機遭起訴危駕致死　消息：報稱不適留院下午或缺席聆訊
2 小時前
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大埔致命車禍大埔廣福道致命車禍的士司機起訴危險駕駛導致他人死亡粉嶺裁判法院
大埔致命車禍｜的士司機遭起訴危駕致死　消息：報稱不適留院下午或缺席聆訊
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大埔致命車禍｜消息：的士司機遭起訴危駕致死　報稱不適留院下午或缺席聆訊 (資料圖片)

大埔廣福道周日(22日)發生致命交通意外，被捕的士司機遭警方落案起訴「危險駕駛導致他人死亡」，案件將於今午在粉嶺裁判法院提堂。據悉，由於司機報稱不適須繼續留院，或不會出席聆訊。

車禍至今造成2死8傷，死者包括59歲鄭姓男子及63歲宋姓女子。8名傷者包括肇事63歲莫姓司機、37歲伍姓孕婦由嚴重轉為穩定、其4歲兒子目前仍然危殆，繼續於深切治療部留醫，而鄭姓死者的51歲妻子，亦由嚴重轉為穩定。

事發在周日約11時20分，從網上流傳片段和商舖閉路電視所見，事發時正值行人過路處的綠燈，數十途人正過馬路，肇事的士沿大埔廣福道往太和方向行駛，駛到大埔廣福道102至104號近廣福里時，疑高速「爬頭」越過一輛正慢駛中的新界的士後，直接衝向安全島、交通燈柱及剷向過路行人，多人倒地，的士在距行人過路線約10米後停下，現場多人受傷，疑有人被撞塌的交通燈柱擊中。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/大埔致命車禍｜消息：的士司機遭起訴危駕致死　報稱不適留院下午料缺席聆訊-281651
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