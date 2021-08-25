大埔致命車禍｜的士司機續留院 再度缺席提堂

大埔廣福道周日(22日)發生致命交通意外，被捕的士司機遭警方落案起訴「危險駕駛導致他人死亡」，原定周二(24日)提堂，惟被告報稱發燒須留院，遂將案件押後至今日於粉嶺裁判法院再提堂，但被告仍留院未能出庭。控方轉述醫生診斷，被告需要留院多3天，裁判官遂將案件再度押後至下周三(9月1日)再訊，期間被告交由警方看管。

車禍至今造成2死8傷。事發在周日約11時20分，從網上流傳片段和商舖閉路電視所見，事發時正值行人過路處的綠燈，數十途人正過馬路，肇事的士沿大埔廣福道往太和方向行駛，駛到大埔廣福道102至104號近廣福里時，疑高速「爬頭」越過一輛正慢駛中的新界的士後，直接衝向安全島、交通燈柱及剷向過路行人，多人倒地，的士在距行人過路線約10米後停下，現場多人受傷，疑有人被撞塌的交通燈柱擊中。

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