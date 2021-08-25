Am730
Am730
Am730
Am730
News
大埔致命車禍｜的士司機續留院　再度缺席提堂
21 分前
#Hashtags
大埔致命車禍大埔廣福道致命車禍的士司機
大埔致命車禍｜的士司機續留院　再度缺席提堂
news-images
大埔廣福道周日(22日)發生致命交通意外，被捕的士司機遭警方落案起訴「危險駕駛導致他人死亡」。(資料圖片)

大埔廣福道周日(22日)發生致命交通意外，被捕的士司機遭警方落案起訴「危險駕駛導致他人死亡」，原定周二(24日)提堂，惟被告報稱發燒須留院，遂將案件押後至今日於粉嶺裁判法院再提堂，但被告仍留院未能出庭。控方轉述醫生診斷，被告需要留院多3天，裁判官遂將案件再度押後至下周三(9月1日)再訊，期間被告交由警方看管。

車禍至今造成2死8傷。事發在周日約11時20分，從網上流傳片段和商舖閉路電視所見，事發時正值行人過路處的綠燈，數十途人正過馬路，肇事的士沿大埔廣福道往太和方向行駛，駛到大埔廣福道102至104號近廣福里時，疑高速「爬頭」越過一輛正慢駛中的新界的士後，直接衝向安全島、交通燈柱及剷向過路行人，多人倒地，的士在距行人過路線約10米後停下，現場多人受傷，疑有人被撞塌的交通燈柱擊中。

相關新聞：

大埔致命車禍｜目擊者失眠手震疑現創傷壓力　機構籲徵狀持續應求助

大埔致命車禍｜死者家屬安全島路祭　期間警方封路

大埔致命車禍｜汽車會會長批安全島設計老舊　促運輸署盡快改善

奪命車禍｜大埔的士剷安全島一死九傷　孕婦捲車底　63歲司機危駕致死被捕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/大埔致命車禍｜的士司機續留院　再度缺席提堂-282214
#Hashtags
大埔致命車禍大埔廣福道致命車禍的士司機
Am730

新冠疫苗｜世衞下月付運1億劑科興國藥疫苗

新冠肺炎｜初步確診昨約20宗　消息：沒有源頭不明本地個案

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠疫苗｜世衞下月付運1億劑科興國藥疫苗
Am730
Am730
新冠肺炎｜初步確診昨約20宗　消息：沒有源頭不明本地個案
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多