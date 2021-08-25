大埔致命車禍｜目擊者失眠手震疑現創傷壓力 機構籲徵狀持續應求助

大埔廣福道周日(22日)發生恐怖致命車禍，造成2死8傷。有機構接獲目擊者求助，稱出現心理困擾，包括感到恐懼、失眠、手震等，懷疑出現創傷後壓力反應。機構建議，若其他目擊者出現相關情況，而且持續超過1個月，應及早向醫護或輔導專業人士求助。

香港心理衞生會表示，若在經過創傷事件後，出現心理或生理上的轉變，例如不斷回憶起事發畫面、害怕重返事發現場、感到不安全、睡眠困難、發噩夢、或難以集中精神等，均是正常的心理及情緒現象，屬創傷後壓力反應，一般可約於1個月內會自我自然調節，重回正常生活。

籲與親友傾訴

該會建議，受影響市民可嘗試盡量維持規律作息和生活習慣，並保持個人興趣，適時放鬆。該會指，如因接收過量事發片段、圖片或資訊而導致負面情緒，應節制接收有關資訊；在情緒受困時，可與家人或朋友傾訴以平復心情。該會提醒，若徵狀持續出現超過1個月仍未減退，並對日常生活、工作、學業、人際關係等造成影響，便須向醫護或輔導專業人士求助。

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