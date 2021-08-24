大埔致命車禍｜4歲男童仍然危殆 男死者遺孀及孕婦情況穩定離開ICU

大埔廣福道周日(22日)發生致命交通意外，造成2死8傷。傷者包括男死者的51歲遺孀，以及懷有5個月身孕的37歲婦人，兩人情況轉為穩定，已離開深切治療部，繼續在威爾斯親王醫院留醫。不過，孕婦的4歲兒子仍然危殆，在深切治療部留醫。

被捕的士司機被控「危險駕駛導致他人死亡」，原昨(24日)在粉嶺裁判法院提堂，惟被告報稱發燒仍然留院，缺席出庭應訊。案件押後至周五，或被告出院當日再提堂，期間被告交由警方看管。

事發在周日約11時20分，從網上流傳片段和商舖閉路電視所見，事發時正值行人過路處的綠燈，數十途人正過馬路，肇事的士沿大埔廣福道往太和方向行駛，駛到大埔廣福道102至104號近廣福里時，疑高速「爬頭」越過一輛正慢駛中的新界的士後，直接衝向安全島、交通燈柱及剷向過路行人，多人倒地，的士在距行人過路線約10米後停下，現場多人受傷，疑有人被撞塌的交通燈柱擊中。

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