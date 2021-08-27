大埔致命車禍｜4歲男童情況好轉至嚴重 惟仍須深切治療

大埔廣福道上月22日發生2死8傷的致命車禍，其中4歲男童情況有好轉，由危殆轉為嚴重，惟仍須深切治療。男童父親曾表示，兒子在車禍中腦部受損，指兒子接受治療的時間會好漫長。至於男童已懷孕5個月的37歲母親，以及另一名51歲女子，情況亦已好轉至穩定。

涉案63歲的士司機被控一項危險駕駛引致他人死亡，昨日在粉嶺裁判法院提訊，裁判官將案押後至下月26日，期間被告要繼續還押警方看管。

車禍發生上月22日早上11時許，在大埔廣福道102號對開，一輛的士失事衝向路中安全島，有交通燈被撞毀，釀多人受傷，多人疑被困的士車底，現場有市民合力救出被困車底的傷者；事發後傷者分別送往屯門醫院、北區醫院、那打素醫院及威院。

相關新聞：

大埔致命車禍｜的士司機續留院 再度缺席提堂

大埔致命車禍｜目擊者失眠手震疑現創傷壓力 機構籲徵狀持續應求助

大埔致命車禍｜死者家屬安全島路祭 期間警方封路

大埔致命車禍｜汽車會會長批安全島設計老舊 促運輸署盡快改善

奪命車禍｜大埔的士剷安全島一死九傷 孕婦捲車底 63歲司機危駕致死被捕