大失預算 開鑼前收緊入場上限50% 動漫電玩節主辦方感失望

動漫電玩節今起一連4日在會展舉行，在「爆疫」後首辦，限量版產品未有缺席，但動漫迷毋須提前排隊輪候入場搶購，優先登記頭籌卡活動上周五(16日)已抽出500名幸運兒今天首先入場。作為緊接書展舉行的大型展覽，主辦方原定場館容納人數上限達75%，但前日(21日)發通告指，「因食衛局突然為展覽場地設限」，場館容量降至50%，並將在社交平台Facebook不時發放入場龍尾位置，呼籲參觀人士盡量入場2.5小時後離場。



主辦單位昨表示政府突然收緊展覽場地容納上限，動漫電玩節行政總裁梁中本批評，周二閉幕的書展入場人次逾83萬，據2019年書展入場人次達100萬，可見書展「基本上無乜管制」，續指當局「3月31日通告，公眾娛樂場所(容納人數上限)係75%，7月7日就85%㖭」。被問有否感不公平，他指「無乜公唔公平，但要俾時間我哋做嘢」，認為昨日才被知會感失望，惟盡能力處理，冀參觀人士攤分時間入場等，料每日損失約2萬人次觀眾。



但不少參展商仍保持樂觀，首次參展動漫節的微影創辦人吳先生指，因本身參與的玩具節取消而轉戰動漫節，認為動漫節有一定擁躉，今年冀藉劇集《戇豆先生》授權推出多項產品作招徠，亦推出與Pantone合作的文化精品，包括多色本港「大口仔」垃圾桶盲抽系列，冀展期內做到7位數字銷售額。另一參展商Game Source市場部負責人馬先生亦指，疫情下大部分人「飛唔到」，書展銷售也暢旺，相信消費者積壓了一年購買力，對銷情樂觀，並配合推出場內限定商品供換領作「催谷」。



數碼港亦繼續參展，包括在場內設5G賽車試玩，展示5G應用等。不過，往年甚受歡迎的PlayStation、Xbox、Hot Toys等均未有參展。