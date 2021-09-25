水警失蹤｜大嶼山二澳發現浮屍 疑為失蹤女警林婉儀遺體

警方及消防在大嶼山二澳海面一帶發現一具浮屍，初步相信是上周六(25日)執勤期間墮海失蹤的女督察林婉儀遺體。

外貌衣著特徵相信是林婉儀遺體

今晨7時許，一名男子在大嶼山二澳泳灘划舢舨船期間，發現一具人形物體漂浮，於是報警。警方及消防到場後，證實是一具女浮屍，從外貌及衣著特徵，相信是女高級督察林婉儀遺體，早上9時左右，屍體運返大欖水警基地等候進一步確認。有女親友情緒激動，互相擁抱安慰。

事發於上周六(25日)約9時半，水警一艘截擊艇在屯門以西的沙洲對開，追截走私快艇時意外反艇，4人墮海，其中3人受傷獲救，包括1名外籍高級督察、1名警長及1名警員，他們被送往屯門醫院治理後，情況穩定，同行的37歲女高級督察林婉儀墮海後失蹤。被撞翻的水警快艇一度漂入內地水域，事後被拖往昂船洲政府船塢檢驗，政府飛行服務隊則先後派出直升機在現場上空盤旋搜索。

據了解，林婉儀已婚，沒有子女，屬「紅褲子」出身，由基層警員做起，經內部晉升成為督察，其後更成為水警首名小艇隊女性指揮官。

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