大晒集資數百萬打造應援專機 BTS智旻粉絲團微博禁言60日

內地近期大力整頓娛樂圈和「飯圈」，風頭火勢之下竟還有飯圈「挑釁」。南韓人氣男團BTS防彈少年團成員Jimin(朴智旻，圓圖)的內地粉絲團為慶祝偶像下個月生日，找來南韓濟州航空打造「朴智旻專機」(大圖)，並在前日於微博帳號「朴智旻JIMIN_JMC」大晒專機照片。微博昨批評相關發文「包含誘導攀比內容，導向嚴重錯誤」，已清理該篇微博，並對「朴智旻JIMIN_JMC」禁言60日。微博強調，堅決反對這類非理性追星行為。

內地傳媒報道，朴智旻內地粉絲團今年4月開始在百度「朴智旻吧」集資，為偶像生日應援，集資金額短短1小時就突破230萬元人民幣。應援分為兩部分，第一部分是「雲端告白」，粉絲團聲稱是與濟州航空「艱難洽淡」幾個月才達成，且這是濟州航空首次接受粉絲訂製專屬飛機應援，專機本月1日至11月30日飛行首爾金浦來回濟州及釜山來回首爾航線，期間還有朴智旻生日專屬機票和1.8萬隻機艙內專用紙杯。

第二部分就是在下月13日朴智旻生日當天，花天價廣告費在美國《紐約時報》和英國《泰晤士報》刊登朴智旻廣告，其中在《紐約時報》的是全版彩色廣告。