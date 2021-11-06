大棠賞紅葉｜港鐵逢周日設巴士專線 往來朗屏站元朗大棠

元朗大棠賞紅葉，近年成港人熱門景點。港鐵今日起安排巴士專線，接載市民到由港鐵朗屏站前往元朗大棠。港鐵「鐵仔紅葉巴士」今早11時正式載客，超過一百名乘客乘搭專家。

港鐵「鐵仔紅葉巴士」今早11時正式接載乘客，超過一百名乘客乘搭這架「紅葉專車」由港鐵朗屏站出發前往元朗大棠，享受秋日美景。現謹附上數張相片供大家使用。

港鐵設巴士專線接市民大棠賞紅葉本月限定

巴士專線K66S特別班次會在本月(11月7至28日)的逢星期日服務，往來港鐵朗屏站至大棠山道，各只有一班車，當中早上11時從港鐵朗屏站開往大棠山道，及下午12時30從大棠山道開往港鐵朗屏站。

八達通車費：成人$4.8，小童或學生身分$2.1，長者或殘疾人士身分$2，並可享屯馬綫/輕鐵免費轉乘優惠現金車費：成人$4.8，特惠 (3-11歲/65歲或以上) $2.1

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