大涌橋路奪命車禍 涉危駕女司機准保釋 另一涉衝燈司機自首

沙田大涌橋路周日(13日)發生奪命車禍昨有新發展，疑肇事的白色Audi前車、另一輛涉嫌衝燈的黑色私家車30歲女司機昨自行到警署，警方向她發出擬控告通知書；肇事私家車33歲姓池女司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，昨准保釋候查，7月中旬向警方報到。至於在意外中不幸過身、綠色專線小巴的57歲男司機，其家人昨到大涌橋路附近路祭，一行多人帶同祭品如端午節粽、香煙和啤酒等到場，眾人難掩悲痛。



涉事路口交通燈設有俗稱「孭仔燈」、即在原有綠燈旁加裝附屬綠色箭嘴燈號，指示車輛左轉或右轉；汽車工業學會會長李耀培指，部分行車線或因巴士或較高身的車輛會令後車司機看不清燈號，故建議應該加裝俗稱「龍門架」的架空交通燈，更清晰顯示每條行車線的燈號，並建議減低上址車速由現時70公里至50公里，減低意外時傷亡的機會。

意外於周日下午近3時發生，一輛由顯徑駛往利安的803號專線小巴，駛至近河畔花園對開的十字路口遭白色Audi撞到，小巴衝前翻側，擋風玻璃飛脫，而Audi車頭嚴重損毀，小巴司機當場死亡，另6名小巴乘客及Audi女司機受傷。消息指33歲私家車女司機去年6月換掉俗稱「P牌」暫准駕駛執照，有人聲稱不是居於沙田，擬出售肇事的Audi私家車，當時載同丈夫及準買家在沙田試車，因不熟路及看錯燈號肇禍。

大涌橋路交通意外頻生，本月4日一輛校巴疑失控剷上路中石壆、撞向一輛私家車後衝落城門河旁單車徑，車上55名學童幸傷勢不嚴重，而57歲校巴男司機則涉嫌危駕被捕。