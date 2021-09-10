大灣區跨境理財通正式啟動 林鄭形容為重要民生項目

粵港澳大灣區「跨境理財通」正式啟動，金管局公布業務試點實施細則，南向通及北向通的總額度，分別暫定為1,500億元人民幣，每名投資者的個人額度為100萬元人民幣。特首林鄭月娥出席啟動儀式致詞時表示，「跨境理財通」肩負加快粵港澳大灣區發展現代服務業，和建設國際金融樞紐的重大使命，符合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》所提出的總體要求。

林鄭月娥表示，「跨境理財通」讓港澳等九個城市的居民可以直接跨境投資大灣區內銀行銷售的理財產品，認為屬於重要的民生項目，是首個專為個人投資者而設的互聯互通機制，有利於促進大灣區居民個人跨境投資便利化。

大灣區跨境理財通鞏固國際金融中心地位

林鄭月娥強調，香港將把握「跨境理財通」帶來的機遇，全力落實《十四五規劃綱要》中有關提升香港國際金融中心地位的政策方向，包括強化國際資產管理中心的功能，並進一步鞏固全球離岸人民幣業務樞紐的地位和資金進出內地重要橋樑的角色，從而促進國家金融發展和市場的進一步對外開放，並衷心感謝中央政府支持，以及相關監管機構的準備工作，讓港府得以落實這項業界期待已久的計劃，進一步鞏固香港的國際金融中心的地位。