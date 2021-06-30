大火狂燒9小時 台彰化防疫旅館4死21傷

台灣彰化縣一幢設有防疫旅館的15層高大廈「喬友百貨大樓」昨晚7時許起火，旅館內29名檢疫人士及2名員工被困，多人在窗邊掛出白毛巾及亮起手機電筒求救。大火狂燒9小時，直到今日凌晨4時許才被救熄。消防員在9樓發現4具遺體，包括一名消防員。其他被困人士獲救，21人受傷送院，其中2人危殆。

濃煙密布救援困難

台灣傳媒報道，火勢集中在2至4樓，消防員初步判斷，起火點為2樓。位於7至9樓的旅館雖然並無著火，但消防員需先控制樓下火勢，方能闖上旅館救人。不過，濃煙不斷攻上旅館，通道濃煙密布，一片漆黑，救援極度困難。率先逃生的旅館負責人更稱，起火後要求住客留在房內等待救援，又強調旅館有防火門及使用防火物料，比貿然落樓更安全。負責人還提到，2至3樓為空置樓層，2樓有地毯，3樓有易燃物，全幢大樓除了旅館外，其他樓層都無營業，所以樓下並無管理員，不排除有不明人士進入大樓做任何事。

1消防員殉職

報道指出，33歲姓陳殉職消防員是首批進入旅館救人的6名消防員之一，其拍擋一度跨坐9樓窗邊用電筒打燈求救，但因樓下火勢太猛烈，雲梯無法靠近，最後該名拍擋跌倒受傷，先行撤離火場，陳則繼續在9樓救人。消防員陸續救出被困人士後點名，發現陳失蹤，上樓搜救，凌晨2時許在9樓一間客房浴室的浴缸內發現陳，其全身裝備脫在浴室外，相信陳因氧氣用盡，躲在浴室冀爭取獲救機會。另外2男1女死者在不同房間找到，年齡介乎34至59歲，其中43歲女死者為印尼籍傭工。

曾發生3次大火變鬼屋

喬友大樓在1993年落成，是一幢綜合商業大廈，曾有卡拉OK、百貨公司等進駐，但開業不到兩年就發生火警，之後又兩度起火，包括一次遭人縱火，商戶遂陸續撤離。喬友大樓一度荒廢十多年，成為「鬼屋」廢墟。旅館負責人2015年起購入6至9樓，並協助活化大廈。2019年旅館開業，7至9樓共有74間房，疫情後成為防疫旅館，6樓正在改建成旅館。今年5月11日，旅館消防安檢合格。