大碼模特兒｜美婦節食圖減34吋巨腿 原來患病下身囤積脂肪

美國38歲4孩子之母Heather Johnson努力節食希望減掉34吋巨腿，卻徒勞無功，原來其不合比例的身形是因為「脂肪水腫症」(Lipedema)，導致手臂、臀部和腿部囤積脂肪。此症是一種慢性疾病，又稱慢性四肢肥腫痛症，比較少人知道。除了脂肪囤積，患者會還出現疼痛腫脹。

Johnson因不知此病，從6歲起便節食減肥，但進入減磅及體重反彈惡性循環，在31歲時重達424磅。在醫生建議下，曾接受縮胃手，當時減掉了165磅。經過數年後，現時體重為285磅。Johnson身高5呎9吋，腰圍39吋，臀部則有59吋，左右大腿各34吋。她其後透過社交網Instagram，才知道患上脂肪水腫症，讓她不再介懷自己的身形與別不同。

已接了自己巨籮和巨腿的Johnson現為模特兒，同時希望引起大眾關注此病，以及給予患此病的人希望。她稱，脂肪囤積部分的身體皮膚特別柔軟，若有人坐在她大腿或擠壓其大腿，將會出現瘀傷，腿部感到沉重，「我須穿著壓縮衣，減低步行時不適。」