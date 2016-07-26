大角咀拳館｜再多7人涉謀殺被捕 黑幫大家姐落網

大角咀6月底發生群毆命案，27歲陸姓黑幫青年疑在某拳館內，被迫赤手空拳與10人對打，最終昏迷送院，月餘後不治。警方繼早前拘捕涉案6人後，昨晚再在粉嶺拘捕6男1女，據悉被捕女子為黑幫「大家姐」，7人目前正被扣留調查。

警方於今年6月28日接獲廣華醫院報案，指稱1名27歲男子昏迷送院，傷者延至本月初不治。據悉，案發今年6月25日，陸姓死者為黑幫成員，被指侵吞「大家姐」100萬元賭檔款項，匿藏大角咀洋松街君豪工商大廈拳館某拳館內，惟東窗事發，黑幫一行約10人上門「家法伺候」，強迫陸赤手空拳與10人「車輪戰」，最終陸寡不敵眾，被打至昏迷，至翌日被人送往廣華醫院。

大角咀拳館謀殺案共拘13人

警方將案件列作謀殺，由西九龍總區重案組調查，早前拘捕5男1女，其中兩名分別21及28歲男子暫分別被控1項謀殺罪，另一名24歲男子暫被控意圖傷人，其餘三人獲准保釋候查，分別須於9月上旬及下旬到警署報道。至昨晚，警方於粉嶺某單位再拘捕6男1女，年齡介乎22至29歲，涉嫌謀殺。據了解被捕人士全部均有黑社會背景，被捕女子為社團「大家姐」。案件至今共拘捕13名涉案人士。