大象旅行團｜叛逆期公象離群32天 被「遣返」棲息地

雲南15隻亞洲象近期因「離家出走」而紅遍全國，連日本、印度等地傳媒都有關注。其中一隻處於「青春叛逆期」的公象離群獨自生活32天後，昨早去到玉溪市紅塔區北城街道晉紅高速東側林地活動，距離鐵路和公路都相當近。一直監察其動向的專家大為緊張，隨即伺機將其麻醉，昨午1時許成功將其運回原棲息地、西雙版納國家級自然保護區管護局勐養子保護區。專家組評估和獸醫檢查後證實這隻公象一切正常，無任何傷勢，於是將其放歸森林。公象隨即去覓食，又走落小河洗澡。央視旗下CGTN隨後將這隻公象的離群生活製作成「自助遊vlog」。

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2隻母象打架 專家：情況少見

至於另外14隻亞洲象，昨日去到玉溪市新平縣揚武鎮大開門社區西南方向的林地，距玉溪市峨山縣轄區最近2.8公里。牠們前一天在新平縣桂山街道附近山林休息時，其中兩隻母象突然追逐打架，互咬對方鼻子，又用腳互踢，甚至用鼻扯對方條尾；一隻公象則在一旁「勸架」，用鼻「撩」開其中一方。

監察象群的專家組成員表示，公象打架見得多，母象如此激烈打鬥還是第一次監測到，相信是「等級爭鬥」，通過爭鬥確定在群體生活中的地位。專家又指，象群內部有矛盾實屬正常，其中一隻母象還未成年，而已成年的那隻母象，其實一直在讓著未成年母象，好在在公象勸架下，3隻象頭挨頭和解。

4月起一路向北走到昆明

官媒《中國青年報》上月初引述專家指，這批亞洲象早在去年3月離開勐養子保護區，而且最初是有16隻一起出走，經西雙版納景洪市、普洱市景谷縣等地，11月抵達普洱市墨江縣。象群在當地停留5個月期間，其中一隻母象誕下一隻小象。今年4月16日，17隻象從墨江縣向北遷徙；同月24日，其中兩隻折返普洱市墨江縣，並找到其他象群。

由於道路易行又無人阻攔，其餘15隻象繼續一路向北，6月初去到昆明市外圍，之後走到玉溪市易門縣，而公象就在此時離群，象群亦在當地徘徊超過一周，懷疑是等公象回來。象群隨後漸漸朝西南方遷徙。