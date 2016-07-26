大連72億元「小京都」被質疑崇日 開業僅9日被逼停業

遼寧省大連市早前有以日本為主題的大型商業設施「盛唐小京都」開幕，有不少日資商店進駐，售賣商品都是日本貨。隨即被多方質疑是「崇日」，內地傳媒亦開腔批評，僅開幕了9天，便被勒令暫停營業，重開遙遙無期。

據《日經中文網》報道指，項目由內地地產商大連樹源科技集團投資興建，投資了約60億人民幣、折合約72億港元，在2019年7月28日正式動工，總佔地面積63萬平方米，總建築面積為28.85萬平方米，分三期開發。

項目的第一期項目的商業街在上月21日開業，共有29家店鋪進駐，包括間日資商店，如Panasonic的家電商店、北海道和廣島縣的特産店，及日本料理店等。之後還會建造飯店、別墅，以及更多家商店等，預計在2024年才全部完工。

市政府下達暫停營業指示

「盛唐小京都」開業後立即受到許多中國網民批評，有人質疑這是「崇日」及「日本文化侵略」，更有網迷批評忘記日本侵華歷史。內媒上月30日報道，日本風情街開幕，有網民批評此商業街有傷國人感情，且位於曾深受日本傷害的大連，地點敏感。商業街位於大連市金州區，是當地文旅項目「盛唐小京都」的一部分。日本傳媒亦炮轟該設施，嘲諷中國是「山寨天堂」和「抄襲大國」等。

「盛唐小京都」在排山倒海的輿論壓力下，開幕僅9日便要暫停營業，大連樹源科技集團透露，大連市政府於8月30日晚間下達暫停營業指示，重開的時間未定。