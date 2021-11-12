大閘蟹｜食安中心教你5招安心享用

食環署食物安全中心早前從入口及零售層面抽查119個大閘蟹樣本進行化學測試，全部樣本測試結果滿意。食安中心提醒，業界必須領有售賣大閘蟹的相關許可證或獲得食環署的書面准許，售賣的大閘蟹必須附有由出口地當局簽發的衞生證明書，並應向可靠的供應商購買大閘蟹及符合相關的規管要求。待售的大閘蟹，必須存放於雪櫃。

至於市民處理大閘蟹的方法，食安中心建議遵從以下的「食物安全五要點」，可安心享用時令美食，並預防經由食物傳播的疾病。

大閘蟹5招安心享用｜精明選擇

⚫ 應向可靠、衞生和領有介貝類水產動物(大閘蟹)售賣許可證或獲食環署相關書面准許的店鋪選購大閘蟹

⚫ 購買時要注意待售的大閘蟹是否存放於雪櫃內，要選購外殼完整、有光澤和沒有異味的活蟹

⚫ 如選擇網購大閘蟹，應向可靠及領有牌照或受限制食物售賣許可證的網上商店購買，亦要留意網購食物的性質和潛在風險

大閘蟹5招安心享用｜保持清潔

⚫ 烹煮前，先用刷把蟹身、爪和鉗清洗乾淨

⚫ 進食前以流動的清水和梘液徹底清洗雙手，並搓手最少20秒

大閘蟹5招安心享用｜生熟分開

⚫ 生的蟹應貯存在有蓋容器內才放進雪櫃，並與其他食物分開存放，避免交叉污染

大閘蟹5招安心享用｜徹底煮熟

⚫ 所有蟹均不宜生食，要徹底煮熟、清除內臟才可進食

⚫ 鹽、醋、酒和日本芥辣等調味料並不能殺死可能寄生在蟹內的細菌和寄生蟲

大閘蟹5招安心享用｜安全溫度

⚫ 已煮熟的蟹應盡快食用

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