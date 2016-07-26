大阪萬博下月徵吉祥物 《勇者鬥惡龍》創作者任評審

2025年舉辦世界博覽會的大阪，今日(15日)宣布在下月1日開始公開徵集吉祥物設計，並於12月截止，而冠軍會在明年春季公布，冠軍得主除了獲得100萬日圓（約6.8萬港元）的獎金之外，亦會被用於未來大阪萬博的宣傳品之上。

大阪萬博的營運組織今日公布，在下月起徵集萬2025世界博覽會的吉祥物。並會於12月1日截止投稿。徵集方法會透過專用的網頁收集，可以1人或是1個最多10人的團體所創作。而現時的萬博標誌會繼續使用，但是新的吉祥物將會用於更廣泛的地方，當中包括廣告動畫等。

堀井雄二中川翔子任審查員

評審會由日本平面設計大師原研哉擔任主席，電子遊戲《勇者鬥惡龍》創作者堀井雄二及藝人中川翔子擔任審查員。冠軍作品可獲100萬日圓。而其他入選最後評審的作品，亦會獲得優秀獎，並獲10萬日圓的獎金。

大阪萬博將於2025年4月至10月，於大阪新人工島夢洲舉行，也是自東京奧運後日本主辦的另一個國際大型活動。