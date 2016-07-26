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大阪萬博下月徵吉祥物　《勇者鬥惡龍》創作者任評審
14 小時前
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日本大阪萬博吉祥物世界博覽會原研哉堀井雄二中川翔子勇者鬥惡龍
大阪萬博下月徵吉祥物　《勇者鬥惡龍》創作者任評審
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大阪萬博徵集吉祥物。(大阪萬博網頁截圖)

2025年舉辦世界博覽會的大阪，今日(15日)宣布在下月1日開始公開徵集吉祥物設計，並於12月截止，而冠軍會在明年春季公布，冠軍得主除了獲得100萬日圓（約6.8萬港元）的獎金之外，亦會被用於未來大阪萬博的宣傳品之上。

大阪萬博的營運組織今日公布，在下月起徵集萬2025世界博覽會的吉祥物。並會於12月1日截止投稿。徵集方法會透過專用的網頁收集，可以1人或是1個最多10人的團體所創作。而現時的萬博標誌會繼續使用，但是新的吉祥物將會用於更廣泛的地方，當中包括廣告動畫等。

堀井雄二中川翔子任審查員

評審會由日本平面設計大師原研哉擔任主席，電子遊戲《勇者鬥惡龍》創作者堀井雄二及藝人中川翔子擔任審查員。冠軍作品可獲100萬日圓。而其他入選最後評審的作品，亦會獲得優秀獎，並獲10萬日圓的獎金。

大阪萬博將於2025年4月至10月，於大阪新人工島夢洲舉行，也是自東京奧運後日本主辦的另一個國際大型活動。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/大阪萬博下月徵吉祥物　《勇者鬥惡龍》創作者任評審-288793
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