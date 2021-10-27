Am730
Am730
Am730
Am730
News
國台辦列「台獨頑固分子清單」　禁蘇貞昌等進陸港澳
1 小時前
#Hashtags
國台辦台獨頑固分子清單蘇貞昌游錫堃吳釗燮
國台辦列「台獨頑固分子清單」　禁蘇貞昌等進陸港澳
news-images
朱鳳蓮指，會依法追究清單中人士的刑事責任，強調終身有效。(資料圖片)

國台辦證實制定「台獨頑固分子清單」，相關人士將被實施懲戒，包括禁止其本人及家屬進入大陸、香港及澳門，更點名3名「台獨頑固分子」，分別是台灣的行政院院長蘇貞昌、台灣的立法院院長游錫堃及台灣的外交部部長吳釗燮，並會依法對他們追究刑事責任，終身有效。

朱鳳蓮：依法追究  終身有效

國台辦發言人朱鳳蓮證實有關清單，並解釋一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨頑固分子」極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣蔑大陸、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，強調制定有關清單是正告此類「台獨頑固分子」。

朱鳳蓮又說，會依法追究這些人士的刑事責任，終身有效，強調「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。」

相關新聞：

中美角力｜美議員提《台灣威懾法》 倡每年20億美元增台防禦力

G20峰會｜中美外長會晤 王毅：台灣問題倘處理失誤 「顛覆性破壞」中美關係

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/大陸國台辦列「台獨頑固分子清單」　禁蘇貞昌等進陸港澳-291823
#Hashtags
國台辦台獨頑固分子清單蘇貞昌游錫堃吳釗燮
Am730

新冠肺炎｜港增1宗輸入個案　跑馬地港會職員證實感染Delta+

新冠肺炎︱日本放寬留學生入境　已打針商務客下周起僅隔離3日

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎｜港增1宗輸入個案　跑馬地港會職員證實感染Delta+
Am730
Am730
新冠肺炎︱日本放寬留學生入境　已打針商務客下周起僅隔離3日
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多