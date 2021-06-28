大館已婚督察宿舍結構脆弱 原有復修方案須煞停

中區警署建築群「大館」已婚警察宿舍(第四座)於2016年發生倒塌，政府委託賽馬會作復修工作，於2019年擬定一項混合復修方案。惟賽馬會今日表示，該座宿舍現時結構較2019年脆弱，基於公眾安全考慮，認為無法按原先方案復修，煞停有關復修方案。

馬會表示，早前委託專家團隊重新評估第四座的情況，經6個月評估後，認為該座宿舍現時結構較2019年脆弱，復修工程風險較原先方案所預期的為高，並已將有關報告呈交古蹟辦及文物保育專員辦事處。馬會將會重新考慮於2016年提出的8個復修選項。翻查資料，該些選項包括將全座宿舍拆卸重建、僅重建外牆，以及拆卸部分宿舍並以現代物料修復等。

該座宿舍是中區警署建築群，最後一幢未完成復修的歷史建築。據馬會2019年的方案，原擬將該座宿舍復修成一幢3層高的建築，並保留大部分設計，包括白色外牆及2樓的兩個黑色室外陽台，但近入口的樓梯將重新設計，而西面的陽台亦將改建成玻璃露台。2019年制訂的復修方案建議一系列結構加固措施，如在建築物內部加裝一個鋼筋混凝土的結構框架，以確保第四座修復工程可以安全進行。