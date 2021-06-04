天價豪宅癲價車位 Mount Nicholson 1020萬一個車位 全球最貴

香港住宅樓價貴絕全球，連附屬車位亦屢創新高。市場消息指，九龍倉(004)夥南豐合作發展的山頂超級豪宅Mount Nicholson，其中一個車位以1,020萬元「天價」售出，破盡香港車位成交紀錄外，將成為全球最貴車位，金額亦足夠於市區購買兩個納米樓單位。造價亦與近期推出「打針抽獎送樓」的觀塘凱滙一房單位，樓價1,080萬元相若。

全港最貴住宅車位記錄

Mount Nicholson - 1,020萬元 Mount Nicholson - 930萬元 寶珊道1號 - 690萬元 天鑄 - 660萬元

Mount Nicholson 資料

發展商：九龍倉及南豐集團

地址：東半山聶歌信山道8號

單位：67個單位(包括48伙分層單位及19幢備有私人泳池、電梯及花園的獨立洋房)

車位：共76個，未計獨立屋車位

實用面積：4,061方呎至7,050方呎

資料顯示，Mount Nicholson坐落於山頂豪宅地段，分三期發展，共提供67個單位，包括48伙分層戶及19幢洋房，實用面積由4,061方呎至7,050方呎。分層單位於2017年以呎價逾13.2萬元售出，一度膺「亞洲樓王」。未計獨立屋車位，而分層住宅車位共76個。據悉，今年4月，發展商推出15個車位標售，並採價高者得的招標方式。



面積134.5方呎 呎價7.58萬

市場消息透露，其中1號車位，面積約134.5方呎，以1,020萬元售出，即每方呎售價高達7.58萬元；另一個車位亦以930萬元售出，有關交易尚未顯示於成交紀錄。若成交落實，將成為全港兩個最貴車位。據悉，屋苑業主之一的澳門博彩(880)聯席主席、賭王四太梁安琪亦有購入屋苑車位。香港車位有價有市，翻查資料，由新鴻基地產(016)旗下何文田天鑄曾持續締造新高，其中一個車位去年中以660萬元易手；在Mount Nicholson未放售這批車位前，天鑄是本地「車位王」盛產地，全港大部分最貴車位均出自該樓盤。另消息指寶珊道1號一個車位，則以690萬元成交，但仍低於是次天價車位約330萬元或32%。

梁志堅：業主有實際需要

會德豐地產主席梁志堅回應傳媒查詢時表示，出售Mount Nicholson車位前，曾諮詢業主對車位售價的意見。業主對車位售價已有一定了解，加上具實際需要，故樂意認購車位。他又指，很多業主都不只擁有一輛汽車，但作為發展商就要公道，每戶可獲1.5個車位認購配額，不過車位不可能只賣半個，歡迎業主自行協商合作。

有區內代理表示，由於發展商以招標形式出售車位，業界難以了解車位造價，但透露若出價不足900萬元，沒可能買到車位。



車位有不少限制 好難炒

成交會否掀起車位炒風，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇直言「好難炒」，認為車位本身已有不少限制，如停車場地契或規定屋苑業主才可買賣車位，屬特殊需要為主，加上豪宅住戶或擁有多部私家車，對比所居住的單位樓價，車位成交價其實不算「特別」。

事實上，Mount Nicholson住宅單位本身亦屬天價，2017年屋苑12樓C及D室，以11.65億元沽出，成交呎價達13.21萬元，以呎價計，創當時亞洲分層單位呎價紀錄。直至今年2月，該紀錄被長江實業集團(1113)位於半山波老道21 Borrett Road，以每方呎成交價13.6萬元打破。

Mount Nicholson業主亦不乏城中富豪，其中梁安琪於2016年斥近15.6億元購入2期5個分層單位。同年有「舖王」之稱的大鴻輝集團創辦人兼主席梁紹鴻及家族成員則斥12.24億元，購入3個分層單位自用。另外，龍湖集團(960)主席吳亞軍前夫蔡奎，則於2018年斥14億元購入一期2號洋房，呎價近15.2萬元，打破亞洲屋苑式洋房紀錄。另外，肇才教育創辦人及行政總裁張肇桓，2019年以9.16億元購入單號獨立屋，每方呎價逾10.5萬元，成為該盤最年輕業主。