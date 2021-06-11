熱帶低氣壓命名「小熊」 港間中仍有狂風驟雨(更新)

【16:10更新】天文台表示，位於海南島一帶的熱帶低氣壓已命名為「小熊」，與其相關的雷雨帶正影響廣東沿岸地區。

在下午4時，「小熊」集結在河內之東南約330公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過北部灣。

天文台預測預測下午大致多雲，間中有狂風及驟雨，吹清勁東至東南風，初時離岸海域及高地間中吹強風，海面有湧浪。明日仍有驟雨。下周初至中期驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。

由於負責西北太平洋及南海風暴命名的日本氣象廳，下午將熱帶低氣壓升格為熱帶風暴，所以命名作「小熊」，「小熊」是日本提供的名字，但香港天文台暫時未有調升評級。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【14:15】天文台在下午2時10，取消所有熱帶氣旋警告信號。