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熱帶低氣壓命名「小熊」 港間中仍有狂風驟雨(更新)
11 小時前
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天文台熱帶氣旋警告信號天氣一號風球小熊
熱帶低氣壓命名「小熊」 港間中仍有狂風驟雨(更新)
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天文台取消所有熱帶氣旋警告信號。（資料圖片）

【16:10更新】天文台表示，位於海南島一帶的熱帶低氣壓已命名為「小熊」，與其相關的雷雨帶正影響廣東沿岸地區。

在下午4時，「小熊」集結在河內之東南約330公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過北部灣。

天文台預測預測下午大致多雲，間中有狂風及驟雨，吹清勁東至東南風，初時離岸海域及高地間中吹強風，海面有湧浪。明日仍有驟雨。下周初至中期驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。

由於負責西北太平洋及南海風暴命名的日本氣象廳，下午將熱帶低氣壓升格為熱帶風暴，所以命名作「小熊」，「小熊」是日本提供的名字，但香港天文台暫時未有調升評級。

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【14:15】天文台在下午2時10，取消所有熱帶氣旋警告信號。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/天文台取消所有熱帶氣旋警告信號-271668
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