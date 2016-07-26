更新｜天文台取消黃色暴雨警告信號

【12:31更新】天文台在下午12時30分取消黃色暴雨警告信號。

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【11:47更新】天文台上午11時45分改發黃色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

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【11:07更新】天文台上午11時05分改發紅色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

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【08:28更新】天文台上午8時20分發出今年首個黑色暴雨警告信號。天文台先在清晨5時05分，發出黃色暴雨警告信號，再於5時55分改發紅雨。天文台表示，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

教育局宣布，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。