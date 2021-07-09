天文台料未來三日持續酷熱 政府開放臨時避暑中心

近日天氣非常炎熱，天文台亦在今晨發出酷熱天氣警告，並預料未來兩三日仍然酷熱，提醒市民慎防中暑。民政事務總署正開放19間臨時避暑中心供有需要人士使用，若謺告於下午4時半前取消，相關避暑中心亦會開放至晚上10時，否則將會開放至明早8時。相關避暑中心資料如下：

香港區：

中西區——西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 ——銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 ——奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔 ——灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

九龍城——紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 ——藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗——深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂

黃大仙——慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺——油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

離島 ——東涌文東路39號東涌市政大樓地下大堂

葵青 ——葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區 ——粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢 ——將軍澳景林邨景林鄰里社區中心

沙田 ——沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔 ——大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 ——荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門 ——屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗 ——元朗朗屏邨朗屏社區會堂

元朗 ——天水圍天耀邨天耀社區中心