天星小輪第三艘環保渡輪啟航 載客量較疫前跌近六成

天星小輪宣布，「銀星」正式加入環保渡輪行列，並已投入服務，行走來往尖沙咀至中環、尖沙咀至灣仔的日常航線，為繼「世星」、「曉星」後，第三艘低排放環保渡輪，由兩台新型柴油發電機供電驅動，以取代傳統柴油二衝程引擎。

「銀星」1965年首航，改裝後符合國際海事組織Tier II和美國環境保護局Tier III的廢氣排放標準，配合使用低硫柴油，能大幅減少船隻排放污染物。

天星小輪於2016年獲環境保護署綠色運輸試驗基金資助下，率先將「世星」改裝為全港第一艘由柴油發電及電能推動的混能低排放環保渡輪，行走觀光旅遊航線。天星小輪他後斥資逾1,000萬港元把「曉星」與「銀星」改裝成環保輪。

何龍偉料短時間內載客量難復原

另外，天星小輪今年上半年載客量仍受疫情打擊，較2019年同期下跌57%。天星小輪總經理何龍偉稱，過去兩年來港旅遊觀光的旅客銳減，即使疫情受控，對未來載客量能否重上疫情前的水平仍不感樂觀，亦相信不可能在短時間內復原。

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