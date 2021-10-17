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天氣反常｜印度再降暴雨奪46命11失蹤 (有片)
1 小時前
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天氣反常｜印度再降暴雨奪46命11失蹤 (有片)
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暴雨造成山洪暴發。(互聯網)
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汽車沖落山，拯救人員設法救人。(互聯網)
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橋面逐漸斷裂。(互聯網)

印度繼南部日前水災造成最少26死後，北部的北阿坎德邦(Uttarakhand)連日降暴雨，洪水沖毀道路、橋樑，街道變汪洋，有村落被洪水淹沒，當局今日稱死亡人數增至46人死亡、最少11人失蹤。當地首長稱，北阿坎德邦遭到「巨大損毀」。片段可見，拯救人員在急湍的洪水中築成人鏈拯救被困者，有人被洪水沖走；有行車大橋斷裂，遠處民眾大叫警告駛近的電單車司機，也有汽車遭洪水沖落山，拯救人員設法救出車內人士。鄰國尼泊爾也連續3天降大雨，造成最少43死、30人失蹤。

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救援人員築人鏈救出受困人士。(互聯網)
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大象被洪水圍困。(互聯網)

24小時降逾100毫米雨為平常4倍

印度的雨季通常在6月至9月，今年降雨量遠超平常，例如造成26死的南部喀拉拉邦(Kerala)，錄得453.5毫米雨量，往年同時期只有192.7毫米雨量。北阿坎德邦在10月通常雨量最高僅30.5毫米，但今次水災24小時內降下122.4毫米雨量。今日雨量開始顯著減少，救援人員加緊在受影響地區搜索，死亡人數恐上升。另外，當局出動了16隊人拯救受困人士，至今救出約300人。在2月，北阿坎德邦曾發生洪水沖毀水力發電堤壩，導致逾200人死亡。

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暴雨過後，度假村變成澤國。(美聯社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/天氣反常｜印度再降暴雨奪46命11失蹤-289457
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