天氣反常｜首爾降至零度 創67年來同期最低溫

南韓今年提早遭寒流吹襲，氣象廳今晨在全國範圍發布的寒流預警，並至上午10時才解除。首爾市11年來首次在10月發出寒流預警，淩晨最低氣溫降至攝氏零度左右，迎來今年首個寒冷天氣，比去年同期提早一周，較以往平均提早17天。最低氣溫還創下近67年來的10月中旬最低紀錄。

較前一天降逾10度

首爾今日平均最低氣溫為1.3度，為1954年10月13日錄得1.2度以來10月中旬最低紀錄，而市內中區和恩平區的最低氣溫分別為零下0.4度和零下1.8度。首爾通常在11月底或12月初才出現如此低溫，加上強風，體感溫度更降至零下3度，街上行人都穿上厚衣，有餐廳的玻璃窗更在強風下爆裂。另外，以當天上午9時計，大關嶺錄得零下5度，春川則為零下1.2度。若翌日天氣較前一天下降超過10度，並降至零下3度，當局便會發出寒流預警。氣象廳稱，來自西伯利亞的冷空氣南下吹向朝鮮半島，導致吹強風，並預測明日全國最低氣溫為零下2至8度，最高氣溫為13至20度。