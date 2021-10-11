天氣｜「圓規」迫港 市民街市搶購蔬菜

強烈熱帶風暴「圓規」預料今晚將進入本港800公里範圍內，屆時天文台會發出三號強風信號，並會按照「圓規」風力的強度，周二晚至周三初時視乎情況，決定是否改發八號暴風或烈風信號。對於「圓規」迫港的消息傳出後，不少街市在下午出現人潮，許多市民都搶購蔬菜以及日常生活用品，有蔬菜甚至漲價至30元半斤。

天台文：密切留意天氣變化

天文台表示，「圓規」進入南海後，可能受到乾燥的東北季候風影響，強度、環流和相關雨帶會否減弱，仍是未知之數，會密切留意天氣變化，盡早通知市民。天文台又呼籲市民未來數天密切留意最新的天氣資訊和天氣變化，計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

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