天氣｜天文台：「圓規」今晚闖港800公里範圍後 將發三號強風信號 (更新)

強烈熱帶風暴「圓規」逐步迫近本港，天文台高級科學主任李子祥表示，按照現時「圓規」的預測路徑，「圓規」今晚將進入本港800公里範圍內，屆時天文台會發出三號強風信號，取代目前的強烈季候風信號，並預料明日天氣轉壞，周二晚至周三初時，本港風力會進一步增強，部分地區風力可能會達到烈風程度，天文台會視乎風力變化和最新天氣預測，到時可能要改發八號暴風或烈風信號。

「圓規」進入南海後減弱與否屬未知之數

然而，天文台強調「圓規」進入南海後，可能受到乾燥的東北季候風影響，強度、環流和相關雨帶會否減弱，仍是未知之數，天文台會密切留意天氣變化，盡早通知市民。天文台又指，與「圓規」相關的驟雨會在本周後期繼續影響廣東沿岸，呼籲市民未來數天密切留意最新的天氣資訊和天氣變化，計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

「圓規」料周三初最接近本港

在下午4時，強烈熱帶風暴圓規集結在馬尼拉之東北偏北約490公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶。天文台預計，在「圓規」與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著「圓規」橫過南海北部及靠近本港，本港明日稍後天氣轉壞，風力會進一步增強，並預料「圓規」將於周三(13日)初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。

天氣｜本周後期持續驟雨

天文台提醒，與「圓規」相關的驟雨會在本周後期繼續影響廣東沿岸，市民未來數天應密切留意天文台最新的天氣資訊和天氣變化，而計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

隨著「圓規」遠離廣東沿岸，接近周末該區天氣稍為好轉，並預料另一股東北季候風會在周末至下周初為華南帶來乾燥及稍涼的天氣。天文台預測，明日吹北至東北風5至6級，離岸及高地間中達8級；短暫時間有陽光及乾燥，稍後有狂風驟雨，海有大浪及湧浪；氣溫介乎24至28度。周三吹東至東北風6至7級，初時有機會8級，離岸及高地9級；多雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

相關新聞：