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天氣｜圓規逼近 中央氣象台升級颱風預警
2021-10-11
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圓規打風中央氣象台獅子山
天氣｜圓規逼近 中央氣象台升級颱風預警
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圓規逐漸靠近，中央氣象台將颱風預警由藍色升級至黃色。(中央氣象台)

強烈熱帶風暴「圓規」逐漸靠近，中央氣象台今晚6時將颱風預警由藍色升級至黃色，預計圓規明日凌晨穿過巴士海峽，進入南海東北部海面，向海南島東部沿海靠近，強度緩慢增強，並可能在後日登陸海南島東部。

圓規環流雲系龐大 風力強

中國氣象局氣象分析師石妍表示，從衛星雲圖上看，目前圓規環流雲系龐大，東西直徑距離接近2,000公里，在今年影響內地的颱風當中較為少見。石妍又指，圓規尚未進入南海，但福建、廣東沿岸風力已經漸起，平均風力達到8至9級，特別是福建沿岸大墜島和三佛山今午監測到一小時最大風速達12級，而這個風力除了是圓規外圍環流帶來，還因為有冷空氣加入。福建省氣象台今午繼續發布颱風橙色預警。

廣東料今起至周四橫風橫雨

廣東省氣象台則指出，園規雲系直徑比剛走的「獅子山」更大，超過1,600公里，「蓋住整個南海都不是問題」，而且路徑較為穩定、移動速度更快，風力比獅子山厲害；不同於獅子山的持續降雨，圓規的對流性降雨特徵更明顯。

廣東省氣象台又指，由於海溫較高及西南水汽捲入等有利條件，圓規仍有變強的空間，加上冷空氣南下，預計廣東梅州、河源、粵東、珠三角南部和粵西市縣，明日至周四將有大雨至暴雨、局地大暴雨；廣東沿岸預計今起至後日有8至10級大風、11至12級陣風。

廣東應急管理已要求珠江口以東所有船隻和漁民今日中午12時前全部回港避風，明日中午起瓊州海峽將實施航行管制。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/天氣｜圓規逼近-中央氣象台升級颱風預警-288271
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