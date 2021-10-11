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天氣｜圓規風雨影響台灣 多地塌樹傷人
2021-10-11
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圓規台灣打風塌樹
天氣｜圓規風雨影響台灣 多地塌樹傷人
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台北陽明山塌樹擊中的士。(互聯網)

強烈熱帶風暴「圓規」今日凌晨開始為台灣多地帶來狂風暴雨，台北、花蓮、宜蘭、台中等地都有大樹或電線桿倒塌，或者巨石滾落，其中台北陽明山和彰化分別有的士及電單車被倒塌樹木擊中，60歲的士司機眼部受輕傷，27歲電單車女司機手腳擦傷。花蓮吉安鄉及和平地區則有268戶一度停電。

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在彰化擊中電單車的大樹，女司機倒地擦傷。(互聯網)

多名遊客水邊遊玩被困

時值台灣雙十節假期，當地一些在郊外遊玩的民眾被圓規帶來的風雨圍困。新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉附近昨晚有2組遊客共6人在溪床露營，未料今晨暴雨致溪水暴漲，6人被困沙洲。由於溪水急湍，救援人員落水救人時險象環生，截至下午5時暫救出4人。

宜蘭南澳神秘沙灘則有16人昨下參觀海蝕洞後，因大浪及他人壞車擋路而無法離開，折返海蝕洞。救援人員昨晚11時許接報後，從海蝕洞上方遊繩落去，但因遇到百米斷崖失敗，今日清晨出動直升機救援，至早上7時許將所有被困人士救出，當中包括1名孕婦及5名小童。

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台北內湖大雨導致巨石滾落。(互聯網)

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花蓮太魯閣閣口有監視器電桿倒塌。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/天氣｜圓規風雨影響台灣-多地塌樹傷人-288284
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