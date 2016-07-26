天氣｜三號風號仍懸掛 天文台下午考慮改發一號戒備信號

【10:05 更新】三號風球仍然懸掛。天文台表示，查帕卡正在廣東西部離岸海域上徘徊，與香港的距離變化不大。當查帕卡明顯遠離本港或登陸減弱時，天文台會在下午考慮改發一號戒備信號。

在過去一小時，大美督錄得的最高持續風速為每小時43公里，最高陣風為每小時53公里。

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【09:00 更新】天文台表示三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午9時，颱風查帕卡集結在香港之西南偏西約210公里，即在北緯21.3度，東經112.5度附近，預料向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。按照現時預測路徑，本港今日日間風力不會顯著改變，三號強風信號會在今日日間維持一段時間。

在上午8時，查帕卡集結在香港之西南偏西約210公里，即在北緯21.3度，東經112.5度附近，預料向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。

未來路徑仍存變數

由於查帕卡移動緩慢，其未來路徑仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。在過去一小時，昂坪錄得的最高持續風速為每小時51公里，最高陣風為每小時72公里。

另外，雷暴警告有效時間延長至今日上午8時30分，天文台預料香港有狂風雷暴。天文台在早上7時35分亦發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課

由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。