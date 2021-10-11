天氣｜承認就「獅子山」發放訊息有不足 天文台長：對棚架女工身故感難過

香港天文台台長鄭楚明及高級科學主任李子祥就熱帶氣旋「獅子山」和「圓規」舉行簡報會，並解釋熱帶風暴「獅子山」日前吹襲香港的情況。鄭楚明表示，「獅子山」狀況特別，路徑飄忽，加上有東北季候風，造成共同效應下，即使「獅子山」距離香港很遠，亦為香港帶來強勁的風力及雨量。他承認天文台就「獅子山」發放訊息有不足之處，並不理想，表示會天氣預測及訊息傳遞方面工作。

被問到有棚架女工在意外中身故，鄭楚明坦言「感到好難過」，惟強調天文台始終要根據嚴謹客觀的科學數據工作，指暴雨通常來得很急速，當今的科技很難預測，無法在幾小時前作出預告，強調是「做不到，而非天文台不願意做」。

回應黑雨警告太遲發出 鄭楚明：暴雨難以預測

對於有市民質疑天文台在上星期五「獅子山」太遲發出黑色暴雨警告，鄭楚明解釋，當日早上的每小時雨量數據都只符合黃色暴雨信號的標準，直至11時許才有急速轉變，雨勢突然加大，因此天文台在中午前改發黑色暴雨警告，又解釋暴雨通常來得很急速，難以預測，天文台只能盡早發出警告。

鄭楚明指，明白市民在大風大雨下，外出上班上學會很狼狽，感覺很差，天文台會與不同部門檢討惡劣天氣指引，即使風勢及雨量未達發出警告的標準，都可以探討能否彈性處理。他又強調，即使天文台隸屬於商務及經濟發展局，但他任職天文台11年，發出任何天氣警告前，都未曾收過商經局的任何指示。

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