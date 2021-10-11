天氣｜教育局：家長可決定子女應否上學 學校會酌情處理

一波剛平，另一波又起！熱帶氣旋「圓規」緊接「獅子山」襲港，天文台預告今晚將會懸掛三號強風信號，並預料圓規未來數日將會持續影響本港。教育局今日(11日)發表文章，提醒當局一早與天文台建立通報機制，並已向全港學校發出通告，內容提及家長可因應天氣情況自行決定應否讓子女上學，學校會酌情處理，有關學生不會因而受到處分。

文章提及，在惡劣天氣下，局部地區的情況或與全港整體情況不同，甚至出現突發事件，提醒學校須按當時情況靈活處理。文章並引述當局最新於今年4月更新的通告，內容提到家長可因應天氣情況自行決定應否讓子女上學，假如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，家長應讓子女留在家中。對於受惡劣天氣或水浸影響而遲到或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，有關學生不會因而受到處分。

呼籲家長密切留意公布

教育局提醒，當惡劣天氣可能影響學生的安全時，教育局會與天文台保持緊密聯絡。遇有熱帶氣旋或持續大雨影響香港，教育局會根據香港天文台提供的最新資訊，透過傳媒、教育局網頁、教育局查詢熱線(電話：2891 0088)及香港政府一站通 宣布當日相應時段的學校停課安排。

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