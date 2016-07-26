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天氣｜澳門改發3號風球 不排除明掛8號風球
1 小時前
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天氣｜澳門改發3號風球 不排除明掛8號風球
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澳門改發3號風球，不排除明天改發8號風球。(澳門地球物理暨氣象局截圖)

澳門下午2時30分發出三號風球，預料三號風球將在日間維持，預測澳門風力將會增強。下午2時時熱帶風暴「查帕卡」集結在澳門西南偏南約120公里，大致趨向廣東西岸。由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

澳門氣象局表示，熱帶風暴「查帕卡」環流較小，但預料未來24小時將進一步以偏北方向移動，明日凌晨至早上最接近澳門，於澳門西南約100公里範圍掠過。受相關環流影響，澳門今晚至明日凌晨風力將達6級強風及有大驟雨，請市民留意。

相關新聞：天氣｜天文台：未來數小時考慮改發三號風球

若「查帕卡」進一步增強及接近澳門，明日(20日)發出8號風球的可能性不能排除，明日凌晨至早上發出 8號風球的機會是較低至中等。氣象局正密切監察其發展。

另一方面，由於「查帕卡」較預期增強並向偏北路徑移動，雖然明日非天文大潮，但其所引起的風暴潮仍可能造成內港部份低窪地區出現輕微水浸，今日下午將考慮發出藍色風暴潮警告。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/天氣｜澳門改發3號風球-不排除明掛8號風球-276434
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