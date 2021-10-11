天氣｜熱帶氣旋圓規來勢洶洶 勞工處：建築工人遇惡劣天氣須立即停工

熱帶氣旋圓規來勢洶洶，而上周五熱帶風暴「獅子山」襲港期間，跑馬地半山一棟大廈外牆棚架倒塌，一名女工傷重不治。勞工處表示，非常關注意外，提醒建築地盤的承建商須參考勞工處出版的《颱風及暴雨情況下工作守則》和《惡劣天氣下的工作安全指南》，盡量避免委派工人在受惡劣天氣影響的地方進行戶外建築工程，尤其是棚架工程及起重機操作。

勞工處籲承建商開工前評估天氣

勞工處呼籲建築地盤承建商在展開工作前盡早評估在惡劣天氣下工作的風險，以辨識和分析有關危害；建築工人在戶外地方進行工作時可能受到惡劣天氣，例如暴雨、雷暴和颱風的危害，便須立即停止工作，並到安全庇護地方暫避，直到天氣情況許可，才恢復工作。

當惡劣天氣警告訊號除下後，承建商應立即進行安全檢查，評估惡劣天氣對工作地點所造成的影響；採取合適的安全措施，才安排工人返回工作地點。