天氣｜空氣質素健康指數全部錄得甚高水平

環保署自昨日(11日)起持續錄得比正常為高的空氣污染水平。環保署下午4時15個「一般監測站」和3個「路邊監測站」空氣質素健康指數健康風險全部錄得甚高水平。

環保署指，受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，本港今日天氣酷熱，和緩西風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流, 同時不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

香港天文台預測，廣東沿岸本周初至中期風勢輕微。環保署預料在風勢增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。

環保署指當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。