天氣｜跑馬地樂活道棚架倒塌壓斃女工 消防指棚架面積巨大增搜救難度

在三號強風信號期間，跑馬地樂活道近比華利山下發生棚架倒塌意外，造成一名女工不治。消防下午交代詳情，指現場有一男一女工人，其中男子無羔，但為地基工程雜工的女工經過1小時20分鐘搜救，最終發現她被棚架壓住，嘴部有血、眼腫，送院後證實不治。消防又指，意外中有兩名被倒塌棚架壓住的司機自走爬出，一人手部受傷送院。

行動中，消防一共出動18部消防車及8部救護車，合共出動99名消防救護人員，以及專隊人員前往搜救。消防透露，救援人員在搜救期間遇上多項困難，包括棚架面積巨大，達100米乘150米，而且該名女工位置不確定，附近有大量棚架、竹支及圍布壓住；加上現場大風大雨，空間狹窄，地上多雜物，而且上面棚架有再倒塌的危險，為救援人員造成很大障礙。至於該名女士的死因有待進一步調查。

消防指，有關的搜救工作會隨著承辦商不停移離棚架而繼續進行，直到確定沒有人被困或受傷才完成。

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