天氣｜天文台考慮下午發一號戒備信號 (更新)

兩股熱帶風暴正逐步逼近本港。酷熱天氣警告現正生效，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台於上午9時表示，會在今日下午考慮發出一號戒備信號。

天文台發出特別天氣提示，指熱帶氣旋康森今早進入南海中部，並在未來一兩日橫過南海，於香港以南至西南約600公里外掠過，大致移向海南島一帶。天文台會在今日下午考慮發出一號戒備信號。康森可能與另一熱帶氣旋燦都出現相互作用，使其隨後路徑存在變數。此外，現時位於西北太平洋的燦都會在未來一兩日大致移向台灣及呂宋海峽一帶，隨後有可能進入南海東北部。天文台會密切監察其動向。

天文台表示，在上午8時，強烈熱帶風暴康森集結在西沙以東約680公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約1,140公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向台灣及呂宋海峽。

今日最高氣溫約34度

本港地區今日天氣預測大致天晴及酷熱，最高氣溫約34度。稍後局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩東至東北風。

展望明日有狂風雷暴。週末期間短暫時間有陽光及有雷暴。