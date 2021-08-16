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天災人禍 物資短缺救援困難 海地地震增至5700傷1300死
7 小時前
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海地地震海地總統遇刺海地7.2級地震
天災人禍 物資短缺救援困難 海地地震增至5700傷1300死
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萊凱民眾在瓦礫中掘出一具遺體，用布覆蓋。(路透社、美聯社)
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萊凱一座教堂外牆龜裂。

海地7.2級大地震周日死亡人數增至近1,300、最少5,700人受傷，逾1.3萬建築物倒塌或損毀，加上偏遠地區通訊中斷致無法通報災情，道路損毀、救援困難，死傷人數料續大幅上升。
 

在西南部重災區小鎮萊凱(Les Cayes)，當局出動剷泥機移走瓦礫，不少居民徒手挖掘，黃金72小時內加緊救人。醫院擠滿傷者，醫療設備短缺，沒適當地方動手術，醫生指很多傷者有外傷，但衛生惡劣，易受感染，有傷者被安置在機場停機坪，抱怨政府全無支援。在小鎮Jeremie，醫生在樹下和路邊治理傷者。


西南部大量房屋、水電等設施損毀，萊凱等地災民因無家可歸又擔心餘震，只能在球場等戶外地方鋪床墊露宿。風暴「格雷絲」料周一迫近，可能帶來強風大雨，災民及傷者身處戶外，情況堪慮。救援亦困難重重，多區道路損毀，當局只能出動直升機空投物資或以小艇運送救援人員和物資到災區。


兒童與父母失散
海地上月經歷總統遇刺，政局動盪，加上新冠肺炎疫情及幫派搶掠嚴重，再遭逢地震，可謂雪上加霜。地方官員與南部幫派談判，要求暫停圍堵公路，有幫派指同意開放往萊凱的通道，讓救援隊通行。聯合國稱，災民急需醫療、食水和帳篷等物資，很多兒童與父母失散，亟待援助。美國、墨西哥和多米尼加已運送糧食和醫療物品到災區，美國及哥倫比亞亦派遣搜救隊馳援。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/天災人禍-物資短缺救援困難-海地地震增至5700傷1300死-280613
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