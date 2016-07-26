天災夾擊 美西再受熱浪侵襲 死亡谷熱到54度多州爆山火

美國西部地區相隔約一周再受熱浪侵襲，加州東南部莫哈韋沙漠(Mojave desert)的死亡谷(Death Valley)上周五錄得攝氏54度，創當地108年以來的高溫紀錄。熱空氣上升形成火積雲，北加州多處出現山火，西部多州亦在熱浪下山火連連。



美聯社報道，這場加州今年以來最大的山火，由兩場因閃電觸發的山火匯聚而成，正於該州與內華達州接壤地區迅速蔓延，上周五至周六期間火場面積擴大一倍，部分地區火焰高達31米。火勢正沿著內華達山脈(Sierra Nevada)向東北方向蔓延，且沒有放緩跡象。



逾2800人疏散

至上周六晚，火勢燒過395州際公路，威脅內華達州瓦肖縣(Washoe county)民居，逾1,200名消防員及多架飛機努力撲救，但乾燥加上高溫，增添難度。北加州多場山火已摧毀10多間民房，約2,800人須緊急疏散。消防指，由於熱空氣上升，形成火積雲和閃電，但高溫加上乾燥，空投水彈，水分未到地面已大量蒸發，料山火會持續多日。

美國西部近日正受新一輪熱浪侵襲，加州死亡谷Furnace Creek沙漠地區上周五錄得54度，是自1913年7月以來當地的最高溫紀錄，上周六亦維持53度高溫。1913年7月死亡谷Furnace Creek錄得攝氏57度，相信是迄今地球表面錄得的最高溫紀錄。電力供應商警告，俄勒岡州南部山火威脅供電網，加上酷熱下用電量大增，呼籲民眾節約用電，避免停電。