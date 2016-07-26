天災無情 鶴壁市5天雨量過千毫米 河南超強暴雨33死8失蹤

河南史上最強暴雨持續近一周，造成全省103個縣300.4萬人受災，33人死亡、8人失蹤，直接經濟損失12.2億元人民幣。重災區鄭州市昨日雨勢減弱，惟鄭州以北的新鄉市、鶴壁市、安陽市等地雨勢前晚起增強，其中新鄉前晚2小時最大降雨量達267.4毫米，超越鄭州周二錄得的262.5毫米2小時最大降雨量。鶴壁市上周六早上8時至昨早8時的最大降雨量更達到1,072.8毫米，接近當地常年年均降雨量(586.6毫米)的兩倍，且超越鄭州今次暴雨紀錄。



鄭州昨日雨勢減弱，但災情仍未緩解，其中中牟縣阜外華中心血管病醫院醫院水深近2米，超過5,000人被困，包括過千名病人。救援人員周三起坐衝鋒舟及直升機到醫院轉移病人、醫護及病人家屬(圖1)，至昨晚8時半才將所有人轉移到安全區域。滎陽縣崔廟鎮王宗店村周二下午泥石流，壓毀一座民房，兩大一小被困，救援人員周三傍晚救出4個月大女嬰，送院檢查證實身體健康，相信是房屋坍塌時被放到相對安全區域，但其母及屋內一名女子昨午被救出後證實死亡。



新鄉、鶴壁及安陽等地災情嚴重，其中鶴壁淇縣街道變成急湍河流，縣內黃莊村水深過腰，村民匆忙爬上屋頂避難，截至昨午1時許已十多個小時無進食，一直等待救援。新鄉則有77萬人受災，5天最大持續降雨量達907毫米，打破當地氣象紀錄。市內輝縣縣城周三早上8時至昨早更經歷5次洪峰，有居民稱，輝縣附近是太行山和萬仙山，山上湧下的洪水「是碾壓式的」，做足防洪準備也擋不住，家中水深普遍有1米至1.5米，室外水位更去到3米。



雨帶北移 河北暴雨

隨著雨帶北移，河北前日早上已發出內澇氣象風險預報，指石家莊、邯鄲、邢台等地市區水浸風險等級達二至三級，晚上再升級暴雨預警至紅色。周二晚8時至昨午5時，保定、石家莊、邢台及邯鄲已有660個監測站錄得超過100毫米雨量，其中100個監測站錄得逾250毫米，最大435.8毫米，為邯鄲固義鄉。