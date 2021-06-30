天災｜市長稱無法掌握山泥傾瀉實際失蹤人數

日本靜岡縣熱海市前日早上發生的大規模泥石流，至今救出23人，其中一名女子不治，令死亡人數增至3人。當局曾表示有20人下落不明，但市長齊藤榮昨晚在記者會說，20人只是初步數據，無法掌握實際失蹤人數。

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巿長昨晚舉行記者會，指這是事發後的初步數據，暫時無法掌握確實的失蹤人數。根據戶籍記錄，受災地區共有215名居民，至今仍然有113人無法聯繫，其中部分可能在泥石流發生後離家避難，有關方面正加緊確認。逾千名自衛隊隊員、消防人員及警員繼續在伊豆山地區山泥傾瀉現場搜救，在可能埋著失蹤者的瓦礫堆中徒手挖掘，自衛隊又出動無人機協助。

另外，靜岡縣知事川勝平太表示，會跟進是否泥石流源頭附近進行住宅用地修整工程，導致山體保水能力減弱而引發災害。

當局評估或再發生小型山泥傾瀉

靜岡縣政府當局派人評估，發現斜坡有裂痕，亦有地下水湧出，可能會再發生規模介乎50至100立方米的小型山泥傾瀉，加上氣象部門預料，靜岡縣部分地區周一仍然會下大雨，累積雨量可能達500毫米，再發生山泥傾瀉風險極高。

伊豆山地區在周六(3日)早上，有大量山泥由高處傾瀉下來，場面像海嘯般，並沖至兩公里外的伊豆山港，破壞最少130座建築。