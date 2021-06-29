天災｜靜岡縣山泥傾瀉20失蹤2死 被困26小時一對75歲老夫婦獲救 (有片)

日本靜岡縣熱海市昨日發生的山泥傾瀉至今仍有20人失蹤，另有兩名女子死亡。當局今日稱，至今共有23人獲救，其中13人在今日救出，包括一對被困了26小時的75歲老夫婦；他們說事發時聽到巨大聲響，像重型機器發出的聲音，屋子低層被山泥淹沒時，只能趕得及逃到3層高房子的屋頂。山泥傾瀉面積達12萬平方米，約130棟房屋遭山泥沖毀。當局今日出動逾1,000名自衛隊員、消防員和警員在山泥和瓦礫中搜尋失蹤者，但因當地持續下雨阻礙救援工作。

事發在當地昨日早上10時30分左右，從網上片段可見大量山泥從山上沖下來，場面恐怖。有人稱，當地住了很多老人家，他們都趕不及逃命。一名56歲生還者憶述當時情況指，聽到砰一聲巨響和感到震動，當他走到大門時，山泥已流下來，他與母親趕忙逃命，但之後一直聯絡不上她。