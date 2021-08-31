天舟三號貨運飛船成功發射 載6噸物資迎3太空人住半年

載著6噸太空人生活及工作物資的「天舟三號」貨運飛船，今午3時10分在海南文昌航天發射場成功發射升空，進入預定軌道，之後將與中國太空站「天和號」核心艙組合體自主快速交會對接，為下個月搭「神舟十三號」載人飛船升空的3位太空人，在太空站生活工作6個月做好準備。

官媒「中新社」報道，「速遞」上太空的貨物，包括太空人生活物資、航天飲水、氣體補給、衛生用品、應急儲備物資、出艙消耗品、維修備件、實驗載荷、補加推進劑等，與目前仍堅守太空崗位的「天舟二號」帶上去的差不多，其中最貴的一定是「艙外航天服」，價格超過8位數。

長征七號火箭推進劑環保無毒

帶天舟三號上太空的火箭「長征七號」也有不少獨特之處。官媒《中國青年報》報道，長征七號是新一代高可靠、高安全的中型液體運載火箭，採用無毒無污染的液氧和煤油作為推進劑，燃燒的產物是水和二氧化碳，對環境十分友好。

報道又介紹，長七主要任務是將天舟三號送到離地球表面200公里的近地軌道，讓其與太空站交會對接，所以不能早也不能遲，抵達的位置也不能偏差太多。就今次任務而言，長七的發射入軌精準度偏差不能超過4秒，而這個精準度是內地現役所有運載火箭之中最高。

神舟十三號任務料有一名女太空人

至於萬眾觸目的神舟十三號「新太空出差3人組」，上海「澎湃新聞」預計將有一名女太空人，而且相信今次的3人組極大可能是神舟十二號的後備太空人翟志剛、王亞平和葉光富，其中王亞平是中國兩名曾上太空的女太空人之一，在神舟十號飛行任務中出色完成「太空授課」等任務，並獲授「英雄航天員」榮譽稱號。

報道又指，中國太空站建成後，最多可容納6人，並將有首批3名外國太空人進駐。目前德國、法國和意大利的3名太空人正密鑼緊鼓學習中文，其中一人就是女性，故中國太空3人組之中有一位女性，正好與國際小組接軌，且有利於在漫長太空任務中發揮女性特有優勢。

明年再有6次發射 完成太空站建設

報道提到，中國將於明年發射「問天」「夢天」兩個太空站艙段，並會再發射兩艘貨運飛船和兩艘載人飛船，完成中國太空站的建造。