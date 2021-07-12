天賜禮物｜英媽封城一年抱四 「最有趣是一齊餵奶、換片」

很多人三年抱兩，這位媽媽一年抱四，恭喜！英國南約克郡(South Yorkshire)31歲女子普里查德(Jessica Pritchard)有一個8歲女兒，去年5月誕下二女之後，至10月產假期間又發現懷孕，竟是3胞胎！今年4月兩女一男3胞胎出生，與二女出世僅相差11個月，令她與男友驚喜萬分。

不相信再懷多胞胎

任小學教師的普里查德在英國防疫封城的一年內，竟兩度懷孕，「在這旋風式的12個月裡，我們有一個封城BB，之後再多3個」。她說，生下二女Mia後數個月，掃瞄檢查時被告知再懷雙胞胎(之後確定是3胞胎)，「當時是語塞，最初確是無法相信……回家再告訴(男友)哈利，他也語塞，看過掃瞄照片後，他就很興奮。確是十分震驚，但每次懷孕都是上天恩賜，所以我們很感恩」。

一屋細路 照顧無難度

最終普里查德為安全起見，懷孕31周剖腹生產兩女一男三胞胎，之後三胞胎接受7周加護照顧，上月終可出院。普里查德這樣一年抱四，現在家裡有5名8歲以下孩子，她說與男友「感到很幸運、很感恩」，「有趣的是餵奶時間，因為他們同一時間要餵食。除了餵奶時間較長，也要換三條片，我只需要有條理地做事就行，我一向都是井井有條的人」。