天道酬勤 基層單親新移民克服英語考佳績 聽障生課餘惡補冀為人師表

疫情陰霾下舉行的第二次文憑試(DSE)，對特殊需要學生而言是「加強版」障礙賽。以老師變成「口罩老師」為例，聽障學生少了讀唇理解老師講解的渠道，在線上新常態學習環境下，網課聲畫不同步影響學習，需額外心力追回進度；亦有新移民生在單親及基層、英文根基較差的背景下，發憤克服弱項，這些「弱勢」考生俱在DSE取得佳績。



就讀滙基書院(東九龍)的應屆DSE生李知恩考獲最佳5科成績得21分，她患先天性深度聽障，3歲植入人工耳蝸，至今仍須戴助聽器，不佩戴下聲量要達炮仗聲程度才聽到，因此須配合讀唇理解他人說話。她透露，聆聽考核時會被聲帶的機械聲干擾難以集中，疫情下人人「帶罩」又令她少了一個理解渠道；網課時老師講話聲畫不同步難以掌握講解，致學習進度落後。惟課後再私下向老師請教，文學老師又特意「除罩」教學。在自身努力加上旁人支援下，考獲佳績，她計劃升讀港大文學院，又或浸大及教大中文及教育系，冀將來成為老師照顧小朋友。



患罕見神經退化未氣餒苦學獲18分

今年有逾3,000名特殊需要學生，除李知恩外，亦有紅十字會甘迺迪中心的程俊豪也克服身體障礙取得6科18分佳績。他自小患罕見神經退化性疾病，影響行動、說話等，但憑優異成績，升中考入港島Band1中學，惟之後病情惡化，中三因壓力轉到特殊學校繼續學業。他表明對DSE成績少許不滿意，但父母已十分滿足，並讚揚他一直上進勤力。



觀塘區慕光英文書院亦有勵志故事，應屆考生周雅琳(圓圖)在中文科奪5**，總成績達28分。出身基層及單親家庭，自幼一直隨父在內地生活，及至3年前才來港並重讀中四，因英文水平太低曾向5間學校叩門卻不獲取錄，大受打擊致情緒低落。幸終獲最終「慕光」取錄，並決志惡補英語，每天花2小時自學、一個學期主動交逾25篇作文給老師批改、操卷等，成功在DSE取得4級成績；過程中感激老師幫助，亦希望成中文科老師，畢業後想傳承老師教導。