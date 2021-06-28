天際1005G科技館增九巴智慧交通展區

九巴於「5G科技館」設立「九巴智慧交通展區」，展示如何透過5G技術提升巴士安全、服務及環保能源應用。運輸及房屋局長陳帆、運輸署署長羅淑佩等等政府官員今參觀到「5G科技館」參觀「九巴智慧交通展區」。

展區展示5G科技如何透過5G高速數據傳輸，配以影響分析、人工智能、物聯網及大數據分析等，在未來進一步提升巴士服務及行車安全。其中包括實時監察巴士車廂載客情況、巴士站乘客等候人數，讓乘客預算行程，巴士公司也可提升營運效率及改善管理，在巴士總站設感應器偵察路面情況，在有行人闖進馬路時向巴士及其他道路使用者發出警報，減低意外風險，亦可監測每輛巴士電腦系統及零件性能，適時作保養及維修工作，甚至為未來自動無人駕駛創造發展條件。

此外，展區亦介紹九巴將引入「零排放」雙層電動巴士，期望在2050年前逐步把全線車隊電動化，今年底則陸續在巴士車廠、巴士站及巴士車頂等裝設超過2.2萬塊太陽能光伏發電板。

「5G科技館」 位於環球貿易廣場「天際100」內，展出香港最新5G科技應用及其他新興的科技應用。